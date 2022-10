Välisluure uueks juhiks sai elupõline luuraja

Välisluureameti peadirektori nimetab ametisse kaitseministri ettepanekul valitsus, kuulates ära ka riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni arvamuse. «Kellelgi pole praeguses julgeolekuolukorras luksust kaotada isegi ühte päeva,» lisas Pevkur ja ütles, et palub riigikogu komisjonil esimesel võimalusel koguneda, et see arvamus ka valitsusele esitada. Ta rõhutas, et erinevalt kaitsepolitsei ja politsei- ja piirivalveameti juhist pole välisluureameti juhi koht poliitiline. Kuna ameti tööl pole sellist peegeldust Eesti siseellu, erutab see poliitikuid ka vähem.