Zelenskõi rääkis tsiviilinfrastruktuuri talveks ettevalmistamisest

Zelenskõi tõi välja, et neljapäeval oli tal pealinnas Kiievis kohtumine Ühendriikide Rahvusvahelise Arenguabiagentuuri (USAID) juhi Samantha Poweriga.

«Arutasime oma koostöö olemasolevaid ja tulevasi programme. Ukraina kiire taastamise plaani elluviimist. Nende programmide põhirõhk on turvalisusel. Ja peagi tutvustame avalikkusele seda uut julgeolekukäsitlust meie tsiviiltaristu osas,» rääkis president.

President toonitas, et tänab Poweri raha eraldamise eest Ukraina tsiviilinfrastruktuuri talveperioodiks ettevalmistamiseks ja eelkõige soojusvarustuseks.

Unian teatas varem USA saatkonna informatsioonile tuginedes, et USAID annab Ukrainale 55 miljonit dollarit, et valmistada ette riigi küttetaristu talveks «Venemaa vallandatud jõhkra sõja taustal».

See abi on mõeldud muu hulgas torude ja seadmete remondiks ja hoolduseks, mis varustavad gaasiga ukrainlaste kodusid, meditsiini- ja haridusasutusi ning ettevõtteid riigi kõigis piirkondades. Märgiti, et umbes seitse miljonit ukrainlast riigi 19 piirkonnas tunnevad tulevikus agentuuri abi.