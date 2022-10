Kirjanik Katrin Pauts liitub Keskerakonnaga

«Olles kaks kuud riigikogu Keskerakonna fraktsiooni nõuniku ametis poliitika tegemist lähedalt kogenud ja erakonna inimestega tutvunud jõudsin otsusele, et mul on jõudu ja tahtmist üheskoos Eesti heaks veel palju rohkem teha,» ütles Katrin Pauts. «Pealegi ei ole kultuuriinimeste häält Eesti poliitikas viimasel ajal kuigi valjusti kuulda olnud ja see viga on tarvis parandada. Tahan seista nii kirjanike kui ka teiste loomeinimeste eest, aga ka laiemalt püüda leida lahendusi, et mulle nii tuttavat vaesust, mida kahjuks pärandatakse põlvest põlve, meil tulevikus enam ei oleks.»