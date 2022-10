UURING ⟩ Eesti elanikud ei ole rahul Euroopa Liidu reaktsiooniga Venemaa kallaletungile Ukrainale

Enam kui pool Eesti elanikest ei ole rahul EL-i vastureaktsiooniga. Lisaks Eestile on rahulolematus kõrgem ka Kreekas, Küprosel ja Sloveenias.

Oluliselt enam ollakse aga rahul Eesti valitsuse vastureaktsiooniga – rahulolu väljendas 64 protsenti eestimaalastest. Kõige enam on oma riigi valitsuse reageerimisega rahul Soome elanikud (88 protsenti).

Võimalikest tagajärgedest, mida Ukrainas toimuv sõda kaasa võib tuua, pelgavad Eesti elanikud kõige enam ohtu, et sõjategevus laieneb Eesti territooriumile (44 protsenti). Seda kartust jagavad meiega kõige enam Läti ja Leedu elanikud – vastavalt 47 protsenti ja 49 protsenti.

Vähem kui neljandik eestimaalastest näeb ohuna ka tuumasõda. Seevastu meie lõunanaabritele valmistab tuumasõja oht rohkem muret: Läti elanikest 39 protsenti kardab, et võib puhkeda tuumasõda, Leedus 46 protsenti. Ka Rootsi elanikud pelgavad tuumasõda enam kui Eesti elanikud – 37 protsenti.

Neljandik Eesti elanikest kardab ka, et sõda võib laieneda ka teistesse riikidesse Euroopas – see hirm on suurim Taanis ja Rootsis, kus veidi üle poole elanikest kardab sellist stsenaariumit. Inflatsioon valmistab muret 28 protsendile eestimaalastest, jäädes sellega EL-i riikide keskmisele alla (36 protsenti).

Seda, et Venemaa sissetung Ukrainasse on oht kogu Euroopa julgeolekule, arvab 77 protsenti Eesti elanikest. Lätis ja Leedus on sama meelt vastavalt 77 protsenti ja 86 protsenti elanikest, Soomes 90 protsenti.

Sõjategevuses näeb otsest ohtu meie riigi julgeolekule samuti 77 protsenti Eesti elanikest. Lätis ja Leedus on sama meelt vastavalt 76 protsenti ja 86 protsenti elanikest. Kõige kõrgemaks hindavad ohtu oma riigi turvalisusele Poola elanikud – 92 protsenti.

Kõikides liikmesriikides on enamik elanikest seda meelt, et koostööd kaitse eesmärkidel EL-i tasandil tuleks suurendada – 84 protsenti EL-i kodanikest arvab nii. Eestis nõustub sellega kaheksa inimest kümnest.

Sõjasündmustest tingituna on käesoleval aastal teravalt esile kerkinud ka energiakriis. 77 protsenti Eesti elanikest leiab, et EL peaks võimalikult kiiresti vähendama sõltuvust Venemaa energiaallikatest. Seda, et EL peaks suures mahus investeerima taastuvenergia allikatesse, nagu näiteks tuule- ja päikeseenergiasse, arvab 82 protsenti. Seejuures usub 69 protsenti inimestest, et taastuvenergia aitab pikas perspektiivis energiatarbimisele hinnapiiri panna.