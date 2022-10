FOTOD ⟩ Ministeerium tunnustas tsiviilmissioonidel teeninud Eesti eksperte

«Konfliktipiirkondades kogemusi jagades aitame rahvusvahelises koostöös suurendada enda ja teiste riikide turvalisust ja heaolu ning rahvusvahelist julgeolekut laiemalt,» rääkis Reinsalu, lisades, et samuti aidatakse nii tugevdada Eesti kuvandit maailmas. «Kuigi geograafiliselt on missioonide keskmes Euroopa Liidu ida- ja lõunanaabrus, siis kaugemate riikide puhul aitame mitte ainult suurendada stabiilsust, vaid saame oma ekspertidelt ka kohapealt väärtuslikku infot ja kontakte olukorras, kus Eestil pole saatkonda. Seepärast on oluline jätkata oma ekspertide osalusega erinevatel missioonidel,» ütles Reinsalu ning lisas, et Eesti ekspertide töö on meie partnerite seas kõrgelt hinnatud.