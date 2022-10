Reinsalu: ÜRO-s vastu võetud resolutsioon on diplomaatiline võit

«Täna ülekaaluka häälteenamusega vastu võetud resolutsioon on rahvusvahelise kogukonna selge toetus ja julgustus kõigile neile vapratele inimestele,» märkis Reinsalu.

«Tänane otsus on diplomaatiline võit ja Eesti oli üks selle resolutsiooni eestvedajatest. See on ühtlasi loogiline jätk kevadisele otsusele peatada Ukraina vastu laiaulatuslikku sõda alustanud Venemaa liikmesus inimõiguste nõukogus,» sõnas minister.