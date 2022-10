Esmaspäevast suletakse Tallinnas remondi tõttu Pronksi tänav

Tööde piirkonda jäävate ristmikute fooride tsükkel seadistatakse ümber. Ümbersõiduks saab kasutada nii Raua tänavat kui ka Narva maanteed. Samuti jäävad jalakäijatele avatuks kõnniteed. Tööde tegemise ajal on kohalikele elanikele tagatud juurdepääs oma majade juurde.

Sõltuvalt tööde iseloomust võib ligipääsul esineda lühiajalisi piiranguid, millest töövõtja teavitab elanikke jooksvalt. Kuna tegemist on lõiguga, kus tuleb välja vahetada palju maa-aluseid tehnovõrke, siis võtab ehitus enda alla kogu sõidutee laiuse.

Abilinnapea Vladimir Svet (Keskerakond) märkis, et tänavat suletakse etappide kaupa, kuid ristmikud jäävad sellel etapil avatuks. «Sõda Ukrainas on seadnud küsimärgi alla paljude ehitusplaanide elluviimise. Hea meel, et isegi vaatamata suurenenud eelarvele ja nihkunud ajagraafikule, saame siiski alustada kaua plaanitud tuiksoonte rekonstrueerimisega,» ütles Svet.