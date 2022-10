LUUBI ALL ⟩ Riik jätab vallad ja linnad elektrimurega üksi

«Tänaseks on kõigile selge, et meid ootab mitte ainult energiakriis, vaid ka sügav majanduskriis ja finantskriis, mis puudutab omavalitsusi. Lisaks sellele 26 miljonile, mis meil peab olema energiahindade jaoks, on «rikkal Tallinnal» ka palju muid kulusid. Kui meil on inflatsioon üle 20 protsendi, siis kuidas me suudame liikuda samas tempos? Kust tulevad meil need tuluallikad?» küsis Kõlvart.