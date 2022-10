Viilma: kampaania korras metropoliit Eugeni elamisluba tühistada ei tohiks

Valitsuse liikmed on vihjanud, et kui Moskvale alluv Vene õigeusu kirik peaks tegema sõda pooldavaid avaldusi, võidakse tühistada kirikupea metropoliit Eugeni elamisluba. Siseminister Lauri Läänemets (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) ütles ERRile, et ootab metropoliidilt selget eemaldumist Vene õigeusu kiriku juhi patriarh Kirilli sõda toetavatest avaldustest.

Vene õigeusu kiriku juht on öelnud, et Vene sõdurid täidavad Ukrainas sõdides kohustust isamaa ees, mistõttu antakse neile andeks kõik patud. Patriarh Kirill on sõja ja Vladimir Putini režiimi innukas pooldaja, eile teatas ta, et Putin on saanud oma mandaadi otse Jumalalt.