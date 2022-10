Nädala intervjuu ⟩ Artemi Troitski: võimaluse korral kägistaksin Putini surnuks tagajärgi kartmata

Kuidas on lood teie identiteediga? Venemaa kodanikud üle kogu maailma on praegu identiteedikriisis: ühest küljest kollektiivne vastutus; teiselt poolt soov öelda, et pole Putinit kunagi toetanud – eriti kui see on tõsi; kolmandaks süütunne, mis niikuinii ligi hiilib.

Mul on identiteediga kõik korras. Ma ei tunne mingit russofoobiat. Olen normaalne kosmopoliitne euroopalik vene inimene, kellel on Euroopa mentaliteet ja kes tunnistab üldtunnustatud euroopalikke ja üleilmseid väärtusi. Ma ei kannata komplekside all, mis on sageli omased tüüpilistele vene inimestele, sealhulgas Venemaa eliidi ja intelligentsi esindajatele.

Kuidas teil õnnestus seda viirust vältida?