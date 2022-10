ANALÜÜS ⟩ Pakosta lahkumiseni viis poliitika. Pakosta: muinsuskaitses on peaaegu kõik otsused poliitilised

Võib öelda, et Pakosta lahkumise taga on poliitika. Suur poliitika, kuidas nõukogude pärandiga toimetada. Väiksem muinsuskaitsepoliitika, kuidas muinsuskaitse vastuolusid (eraomand, taastamine) lahendada. Võib-olla isegi parteipoliitika, sest Pakosta ründajate seas paistavad silma sotsid ja kaitsjate seas isamaalased. Pakosta sõnab ka ise: «Muinsuskaitses on peaaegu kõik otsused poliitilised. Muinsuskaitse ei allu loodusseadustele.»