Kas venelaste sõjamoona hakkab vedama hiljuti Eestist lahkunud laev?

Laupäeva varahommikul hakkas tulema teateid selle kohta, et Krimmi ja Venemaad ühendaval Kertši sillal on toimunud plahvatus ning liiklus sellel on peatatud. Mõni aeg hiljem teatasid venelased, et käima pannakse praamiliiklus. Veidi hiljem hakati sotsiaalmeedias arutama ka selle üle, et venelastel ei ole praame, mis võiksid väina ületavat liiklust transportima hakata.



Merenduskaardil Marinetraffic vaadates selgub, et reisiparvlaevu seisab nii Krimmi kui ka Vene poolel mitmeid, kuigi pole teada, millised neist on ka päriselt töökorras. Kavkazi sadamas seisvast kahest reisiparvlaevast üks on aga praegu Kameruni lipu all olev laev A Wind, mis veel kevadel reisis Muuga ja Vuosaari vahel ja kuulus Tallinkile. Toona kandis laev nime Sea Wind.