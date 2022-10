Marko Mihkelson: plahvatused Kertši sillal on Ukrainale suur sõjaline võit

Mihkelson ütles Postimehele, et Kertši sillale suunati pilgud niipea, kui Musta mere laevastiku lipulaev «Moskva» ukrainlaste poolt põhja lasti. «Isegi Ukraina postiteenistusel oli margikavand juba valmis. Putini sünnipäeva lõppakordiks olid plahvatused Kertši sillal eriti magus uudis oma vabaduse eest võitlevale Ukrainale ja kõigile tema toetajatele,» sõnas Mihkelson. Samas toonitas, ta et Venemaad ei tohi alahinnata ning võidueufooriat tuleb taltsutada.





Tema sõnul on mitmete rahvusvaheliste ekspertide hinnangul tegemist lähiajaloo ühe kõige muljetavaldavama sabotaažirünnakuga. «Venemaa hirmutas maailma Nord Streami torujuhtmete juures, kuid sai ise kordades suurema vastulöögi. Seda kahel põhjusel. Esiteks kuulutati Venemaal veel hiljuti, et Kertši sild on kaitstud igasuguse rünnaku eest. Nagu nüüd selgus, siis ega ole küll. Venemaa kõige suurema sümboltähendusega taristu lendas kogu maailma silme all vastu taevast. Teiseks sümboliseerib Kertši silla varing plahvatuses kogu Putini Venemaa impeeriumiihaluse krahhi,» lisas ta.



Ajutiselt okupeeritud Krimmi poolsaar koos Sevastoopoli ja Kertši sillaga sümboliseerivad Mihkelsoni sõnul kõige eredamalt Putini Venemaa tahet taastada kunagise Vene impeeriumi hiilgus piire jõuga nihutades. «Krimmi vallutamine 2014. aasta veebruaris käis valutult ning lõi paljudes venemaalastes ettekujutuse, et on vaid aja küsimus, millal Putin impeeriumi taastab. Võiduka marsi ja vastupanuta. Nii mindi ka 24. veebruaril 2022 Kiievi suunas, sest usuti võiduparaadi võimalikkusse. Ukrainlaste vapper vastupanu ja edukas vastupealetung koos Kertši silla purustamisega tõendavad aga seda, et kurjuse impeeriumil on olemas vääriline vastasjõud.»