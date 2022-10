KESKPÄEVATUND ⟩ Putini silmatera sai tema 70. eluaasta esimesel päeval kõva puraka

Hõbemäe sõnul tegi põlema lahvatanud Kertši sild kindlasti heameelt oma vabaduse eest võitlevatele ukrainlastele.

«Kurb uudis on see Venemaa mõrtsukpresidendile Vladimir Putinile, kes sai just eile 70-aastaseks ja nüüd peab oma 70. eluaasta esimesel päeval ärkama teadmisega, et tema silmatera, mis on umbes 19 kilomeetrit pikk, on saanud kõva puraka,» ütles Hõbemägi.

Videotes on näha põlevat tsisternvagunitega rongi. «Kui ühes tsisternis on umbes 60 tonni põlevat materjali, võib arvata, et seda tulekahju jätkub seal kauaks. Kindlasti hävivad rööpad ja betoonestakaad võib kokku variseda, kuna kustutada saab seda ainult merelt,» rääkis Hõbemägi.

Ta märkis, et Ukraina on ähvardanud silla purustamisega juba ammu ja Venemaa turvas Kertši silda väga suurte jõududega. «Seal on uskumatud õhukaitsevõimed, seda turvatakse vee alt ja vee pealt, aga sellest hoolimata sai Venemaa väga suure hoobi. See oli üllatus Putinile 70. eluaasta esimeseks päevaks. Ma arvan, et tal on tuju väga halb,» sõnas Hõbemägi.