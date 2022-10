GALERII ⟩ Pärnus kuulutati välja aasta õpetajad

Elutööpreemia andis üle vabariigi president Alar Karis, kes preemia üleandmisele eelnenud lühikeses tervituses võrdles õpetajat ja klassiruumi orkestriga. «Paljud teist on siin saalis just seepärast, et olete leidnud noodivõtme, mis paneb õpilaste hinged ühiselt helisema ja annab neile eluks kaasa mitte ainult teadmised, vaid ka uudishimu ja tervikliku maailmanägemise oskuse, mõtte- ja tundetarkuse. Hariduse kvaliteet, üheskoos meie igaühe lastetoaga, annab kammertooni ka kogu riigile ja rahvale,» ütles president.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukase sõnul on õpetajate töö ühiskonnas väärtustatud ja tänu avaldamisega ei maksa oodata. «Me saame tänada kohe, nii ühiskonnana kui ka õpilastena, kohe siis kui õpetaja on koolis. Tänased auhinnasaajad on siinsele konkursile esitatud kirjade järgi uudishimulikud, teistega arvestavad ja põhjalikud. Te olete kui kindlus, kellele õpilane võib loota, te olete eeskujud. Kelleltki ei nõuta nii palju kui õpetajalt ja kellelegi teisele ei usaldata nii palju kui õpetajale – teile on usaldatud meie lapsed,» ütles minister Tõnis Lukas laureaatide väljakuulutamisele eelnenud kõnes.