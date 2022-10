Euroopa Komisjoni president kõnnib Narvas oma võimsa esiisa radadel

Manufaktuuri direktori majas arutleb Ursula von der Leyen Eesti suurettevõtjatega rohepöörde Euroopa-poolse rahastuse üle. Narva linnapea Katri Raik ütles Põhjarannikule, et Kirde-Eestil on võimalik saada Euroopa Liidult palju raha: «Narva linn peab pretendeerima õiglasele osale rahast. Me peame Ursula von der Leyeni visiidist reaalset kasu saama.»