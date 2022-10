VIDEO ⟩ Ursula von der Leyen arutas Narvas Kallase ja Solmaniga Ida-Viru strateegiat

Õiglane üleminek on Eesti kliimaeesmärkide täitmiseks vajalike meetmete rakendamine nii, et üleminekul süsinikuneutraalsele majandusele on maksimaalselt tagatud elanike, kohalike omavalitsuste ja riigi heaolu ning ettevõtjatele tagatud riigi tugi. 2020. aastal koostati Ida-Viru maakonna õiglase ülemineku platvorm.