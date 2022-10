Venemaa terroristlikuks kuulutamist toetavad kõik fraktsioonid

Riigikogu väliskomisjoni aseesimehe Marko Mihkelsoni (RE) sõnul on avalduse koostanud kõigi fraktsioonide esindajad. Parlamendi suurde saali tuleb see hääletusele eeldatavasti 18. oktoobril. «Venemaa praegune režiim ei ole mitte ainult terroristlik, vaid ka fašistlik. Nii on seda hinnanud ka rahvusvaheliselt tuntud ajaloolane Timothy Snyder, seda kinnitab nii Venemaa siseareng kui ka tegevus oma impeeriumi taastamise katsetega genotsiidi ulatusega sõjas Ukraina riigi ja rahva hävitamiseks,» rääkis Mihkelson Postimehele.

Väliskomisjoni aseesimehe Enn Eesmaa (KE) sõnul on avaldusele kogutud juba umbkaudu 60 toetushäält ning küsimust menetletakse veel ka tänasel komisjoni istungil. Eesmaa märkis, et nii mõnegi lause puhul kaaluti põhjalikult, kuidas end väljendada. Üks kaalutluskoht oligi see, kas kuulutada terroristlikuks Venemaa riik. «On ju ka võimalus, et panna kirja «Putini režiim». Aga see võib jääda ühe inimese keskseks. Lõppkokkuvõttes jäime selle peale, et [kirja läheb] Venemaa režiim. Alati on ohtlik süüdistada kogu rahvast ükskõik milles. Ma olen küllaltki vana inimene mäletamaks, et kui oli võimalus esimesi kordi hakata lääneriikides käima, siis lõunapoolsemates riikides olime paremal juhul Nõukogude inimesed, halvemal juhul venelased.»