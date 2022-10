Politseinikud aitasid tagasi koju üle saja Narva suunas jooksva lamba

Ida-Harju politseijaoskond jagas ühismeedias meeleolukat postitust, näidates, et abi ei tule osutada vaid inimestele. Korrakaitsjad said ööl vastu 11. oktoobrit väljakutse Jõelähtme valda, kus oli karjaaiast välja lipsanud üle saja lamba.

Kohale jõudes märkasid patrullekipaaži liikmed, et kaks lammast on kraavi kinni jäänud. Appi kutsuti ka Muuga päästekomando ekipaaž. Üheskoos osutati lammastele elupäästvat abi ning tõsteti nad mudast välja. Seejärel karjatati omaniku abiga 150-liikmeline kari karjamaale tagasi. Selgus, et lambad olid karjamaalt põgenema saanud ning seigelnud koguni kahe kilomeetri kaugusele.