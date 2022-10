Heldur Meerits annetas Parempoolsetele 7500 eurot

Alates ühenduse loomisest märtsis on Parempoolsetele annetatud üle 40 000 euro Kolmandas kvartalis kogus erakond 30 909 eurot. Neist konkurentsitult suurim, 7500-eurone annetus tuli erakonda mittekuuluvalt, kunagiselt pikaaegselt peaministri büroo majandusnõunikult Meeritsalt.

«Nende vaated on sümpaatsed ja neile peaks ehk ka šanssi andma,» põhjendas Meerits annetust. Ta kinnitas, et plaani erakonnaga liituda ja valimistel osaleda tal ei ole. «Kavatsen endiselt see parteitu bolševik olla.»