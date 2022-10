Suur osa EKRE saadikutest hoidus Venemaa terroristlikuks kuulutamise toetamisest

Nimelt ei kirjutanud avaldusele alla Peeter Ernits, Kalle Grünthal, Helle-Moonika Helme, Martin Helme, Mart Helme, Uno Kaskpeit, Kert Kingo, Siim Pohlak, Paul Puustusmaa, Urmas Reitelmann, Jaak Valge (kõik EKRE), Martin Repinski ja Mihhail Stalnuhhin (endised keskerakondlased, nüüd fraktsioonitud), Aadu Must (KE), Ants Laaneots ning Eerik-Niiles Kross (RE).

ERRile põhjendas esimees Martin Helme, et avaldusele tuleks lisada viited piiri sulgemise, siin elavatelt Vene kodanikelt relvade ära korjamise ja saatkonna personali vähendamise kohta.

«Venemaa on maffiariik, terroristlik riik, agressorriik. See on meile kõigile ilmselge. Aga lihtsalt ühte järjekordset parlamendi avaldust, millel ei ole mingit praktilist väljundit, ma ei tea, kellele vaja on,» ütles Helme ERR-ile.