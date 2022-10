OTSE POSTIMEHEST ⟩ Kristina Kallas: Eesti 200 suudab valimistel teha vähemalt kolmanda tulemuse

Eks nende erakonnasiseste debattide probleem on ju selles, et seisukohad tegelikult ei erine. Need seisukohad, mis erakond on võtnud, ei ole minu isiklikud seisukohad, need on koos Lauri, Hendriku, juhatuse ja erakonna liikmetega välja töötatud. Me erineme võib-olla ehk rõhuasetustes, et mis peaks olema see kõige olulisem, mida Eesti 200 teeb ja miks meie erakonda Eesti poliitikasse vaja on. Minu jaoks on tähtis, et suudaksime kogu Eesti poliitilist kultuuri juhtida nii, et rapsides ja ilma mõjuanalüüsideta ei tehtaks selliseid ühepäevaliblika otsuseid. Peretoetuste süsteem on siin hea näide, kellelgi tuli soov ja see surutigi läbi, aga mis selle mõju on, mida see suures plaanis annab, seda me tegelikult ei tea. Mina soovin, et me selliseid otsuseid ei teeks, et meil oleks selge visioon, kuidas Eestis heaolutaseme tõusu saavutada. Lauri jaoks on oluline julgeolek, eestimeelsus ning Eesti eest seismine ja Hendrik noore inimesena juhib tähelepanu, et oleme järgmise põlvkonna erakond ja peaksime rääkima ka sellest, mis noortele korda läheb.