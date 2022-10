Riik tahab oma kinnistud Kakumäe kaitsealast välja jätta

Täpsemalt soovib amet riigile kuuluvate kinnistute kaitsealast välja jätmist. Sama soov on ka sealsetel eraomanikel. Teise kohaliku kaitseala, Astangu-Mäeküla piiridesse jääb samuti üks riigi kinnistu, kuid selles maa-amet probleemi ei näe.

Tallinna plaanid luua Astangu-Mäeküla ja Kakumäe kohalikud kaitsealad on kogu Eesti kontekstis pretsedenditud selles mõttes, et esmakordselt moodustatakse kohalik kaitseala eramaadele. Tallinnas on varem loodud Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala, kuid selle puhul välditi teadlikult eramaade kaitse alla võtmist.