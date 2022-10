INTERVJUU ⟩ Alar Karis: praegu ei tea keegi, mida talv toob

Eks nende emotsioonidega ole nii, et sel hetkel olid nad kõrgel, aga mida aeg edasi, seda vähem on emotsioone, päevarutiin tuleb peale ja see kõik jääb minevikku. Pilk on rohkem tulevikku suunatud.

Eks need rasked hetked on ju kõigile teada, minu ametiaega jäid nii Covid kui ka 24. veebruaril alanud Ukraina sõda. Sõja algus kattus ju Eesti Vabariigi aastapäevaga, nii et kõne tuli hommikul ümber kirjutada. Edasi pidi juba vaatama, kuidas sõjaga toime tulla, mismoodi sellega suhtestuda, ja see on tõesti keeruline olnud.