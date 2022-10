REOVEEUURING ⟩ Uimasteid tarbitakse Eestis aina vähem

«Uuringu abil saame teada, millised on inimeste harjumused keelatud ainete tarbimisel – samuti aitab tulemuste võrdlemine saada aimu võimalikest muutustest. Nii saame koos teiste riigiasutustega teha olukorrateadlikumaid otsuseid, et narkootikumide tarbimist, võimalikke üledoose ning muid negatiivseid tagajärgi ühiskonnas ennetada,» lausus justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõunik Andri Ahven.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) Lõuna prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Kristjan Tommingas tõdes, et PPA-le on reoveeuuringud täiendavaks indikaatoriks märkamaks muutusi erinevate ainete plahvatuslikul levikul. Staažika narkopolitseiniku sõnul on reoveeuuringu tulemustest hoolimata selgelt näha, et erinevaid narkootilisi aineid tarvitatakse jätkuvalt muret tekitavalt palju.