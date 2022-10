Leedu autovargad on taas luksusmaasturite otsinguil

Lõuna prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Kristjan Tommingas rääkis, et Lõuna-Eestis on jätkunud Lexuse ja Toyota Land Cruiseri maasturite vargused hoolimata asjaolust, septembris tabati Tartumaal Leedu kodanikest autovargad.

«Seni on kurjategijate huviorbiidis olnud 2018.–2022. aasta maasturid. Ainuüksi viimase kuu jooksul on Lõuna-Eesti eri paigust varastatud mitmeid Land Cruiseri ja Lexuse maastureid ning proovitud ärandada veel üht Lexuse maasturit. Kõik need sündmused on aset leidnud öisel ja pimedal ajal,» rääkis Tommingas.