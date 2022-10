G7 ja IMF lubasid Ukraina toetamist jätkata

Washingtonis kohtunud G7 rahandusministrid ja keskpankurid teatasid samuti, et on saavutanud «märkimisväärset edu» läbirääkimistel Venemaa nafta hinnalae üle ning tervitasid Austraalia liitumist koalitsiooniga.

«Näeme, et Venemaa saab terrorirünnakuid veelgi võimendada,» ütles Zelenskõi viidates äsjastele õhurünnakutele.

«Seega peame sümmeetriliselt tugevdama oma abikoostööd, et taastada hävitatu ja tagada meie riigi finantsstabiilsus,» ütles Zelenskõi. President tõdes, et Kiievi eelarves on järgmisel aastal 38 miljardi USA dollari suurune auk.