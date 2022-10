Eestisse viis kilogrammi uimasteid toonud kurjategijad said pika vangistuse

«Mitte miski muu ei ilmesta karfentanüüli ohtlikkust ilmekamalt kui tõsiasi, et 893 grammist puhtast amfetamiinist võib narkojoobe saada ligi 6900 inimest, aga vaid 0,11 grammi karfentanüülist piisab lausa 73 000 inimesele joobe põhjustamiseks. See on ka põhjus, miks me nende ainete tänavale sattumise vastu nii tulihingeliselt võitleme – iga pisikenegi valearvestus doseerimisel või vale pulbri valimine aine lahjendamisel võib osutuda kellegi saatuslikuks doosiks,» lausus Nuut.