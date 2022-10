Tallinna linnavalitsus ei näe vene kiriku parkimisprivileegides probleemi

Toompeal Aleksander Nevski katedraali kõrval on mitu parkimiskohta reserveeritud «katedraali teenindamiseks». Peale selle ilmub kiriku kõrvale aeg-ajalt ajutine liiklusmärk, mis reserveerib veel ühe parkimiskoha metropoliidi autole. Samas pole teisel Toompeal asuval pühakojal, Tallinna Piiskoplikul Toomkirikul ainsatki parkimiskohta. Omaette parkimiskohti pole ka toomkirikust üle tee asuval Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku konsistooriumil, lihtsamalt öeldes luteri kiriku valitsusel. Selle eest on aga parkimine keelatud all-linnas Pikk tänav 64 maja ees, kus asub Moskva patriarhaadi õigeusu kiriku metropoliidi kantselei. Sealsed parkimist keelavad märgid on varustatud lisatahvlitega «välja arvatud metropoliidi kantselei erilubadega».