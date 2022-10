Keeleinstituut susserdab emakeele kallal, aga keegi ei saa aru, mida täpselt

Kuigi on suur kiusatus tuua näiteid «vabaks lastud» sõnadest, nagu «õieti» ja «õigesti» või «järele» ja «järgi», pole vabakutselise toimetaja Hille Saluääre sõnul see mõte väga hea: tegemist pole kaklusega kümne sõna pärast. «See on tegelikult natuke teise tasandi valu,» sõnas ta. Pealegi näib, et kõige tundlikum on EKI ise, sest piisab ka asjatundmatust sõnastusest, et neid ärritada.