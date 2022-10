Maksuamet kahtlustab, et kaubavedajad võltsivad sanktsioonidest pääsemiseks dokumente

Venemaale suunduvate autode järjekord Luhamaa piiripunktis. Foto on illustratiivne!

Viimaste nädalate jooksul on maksu- ja tolliamet avastanud Luhamaa, Koidula ja Narva tollipunktides juhtumeid, kus on põhjust kahtlustada, et kaubavedajad esitavad sanktsioonide vältimiseks võltsitud veo- ja tollidokumente.