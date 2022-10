Aasta õppija on Ida-Virumaalt ja õppeteo korraldaja Järvamaalt

Täna tunnustas täiskasvanute koolitajate ühendus Andras oma valdkonna tublimaid. Aasta õppijaks tituleeritud Margus Paavel tõendab järjekordselt seda, et eluraskuste kiuste on võimalik saada hea haridus ja leida huvitav töö, aasta haridusteo tegija Igor Kotjuhh aga on Järvamaale jõudnud ukrainlaste jaoks asendamatu eesti keele õpetaja.