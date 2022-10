Loodusteadlased valitsusele: looduskaitse ei ole kliimavaenulik tegevus

Pöördumise alguses märkisid teadlased, et loodus on Eesti olulisim liitlane kliimamuutuse leevendamisel ning muutuvate tingimustega kohanemisel. «Elurikkuse säilitamine ja taastamine on nii meie hea elukeskkonna kui ka kliimaeesmärkide saavutamisel võtmetähtsusega. Kliimamuutuse leevendamine ja elurikkuse hoidmine on üksteist jõustavad ning ka ühiselt saavutatavad eesmärgid,» kirjutasid nad.