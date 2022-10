Karin (33, nimi muudetud) on pooleteiseaastase lapse ema, kes tajus läbipõlemist esimest korda siis, kui laps oli seitsmekuune. «Pingutasin selle nimel, et lihtsalt hakkama saada. Aga järjest rohkem juhtus nii, et elukaaslane tuli koju alles hilja õhtul,» rääkis ta.