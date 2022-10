Nädala intervjuu ⟩ Suurettevõtja Ain Hanschmidt: ärme unusta ütlemist, et jumal aitab seda, kes end ise aitab

Tunnete, et valitsus vedas teid alt?

Seda küll. Kevadest saati oli paberil kirjas, et kus esimesena haalamiskai valmis saab, seal see veeldatud maagaasi (LNG) ujuvterminal tööle hakkab. Seepärast me nii karmi tempoga ehitustöödele pihta andsime. Kusjuures kevadel oli meil endalgi plaan see LNG ujuvterminal rentida, aga kuna riik võttis siis selgelt seisukoha, et tehakse soomlastega ühisettevõte ehk kasutusele tuleb vaid Soome gaasivõrku haldava Gasgrid Finlandi tellitud laev, lükati meid sellest mängust välja.

Aga öeldi selgelt, et kus esimesena kai valmis saab, sinna see laev ehk ujuvterminal ka tuuakse.

Kas te Infortaris ja Alexelas tõesti varem ei teadnud, et kogu see ettevõtmine mängitakse Soome sadamasse? Minister Riina Sikkuti jutust võis aru saada, et talle oli see võimalus juba suvel teada.