ERL: sõltumatud uuringud peavad väikest tuumajaama Eestile sobimatuks

Kogu avalikest allikatest pärit informatsiooni on kokku sünteesinud Eesti Rohelise Liikumise juhatuse liige Madis Vasser: «Osad inimesed arvavad, et Eesti on alati tahtnud saada tuumariigiks, või et see on ainuke võimalus tulevikus energiat toota. Tegelikkus on teistsugune - näiteks täna kehtivas energiamajanduse arengukavas aastani 2030 pole tuumaenergiast sõnagi. Reaalselt eksisteerivate taastuvenergialahenduste kõrval paistab eksperimentaalne väikereaktor erinevate uuringute kohaselt ka üha mittesobivam lahendus. Raporti eesmärgiks on anda kriitiliselt mõtlevale lugejale see info edasi ülevaatlikus, hinnanguvabas ning põhjalike viidetega vormis.»