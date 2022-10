Isamaa soovib piirikontrolli taastamist

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on Eesti genotsiidisõda pidava Venemaa piiririik ning see nõuab valitsuselt täiendavaid pingutusi.

Isamaa volikogu avaldas ka toetust valitsuse heakskiidu saanud eelnõule, mis loob aluse eesti õppekeelele üleminekuks. «Tunnustan haridus- ja teadusminister Tõnis Lukast ja tema meeskonda, kes on välja töötanud üleminekuks vajalikud seadusemuudatused ja tegevuskava. Eesti lasteaedade ja koolide eesti õppekeelele üleviimine on ainuõige samm. Riigikeele valdamine on eeldus, et kõik ühiskonnaliikmed asuksid eestimeelses inforuumis, mis on meie riikliku julgeoleku tagatis,» ütles Seeder.