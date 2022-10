Lauri Hussar: viin erakonna valimistele võimalikult löögivõimelisena

Eesti 200 esimeheks valitud Lauri Hussar rääkis, et erakonna juhtimine on kindlasti suur vastutus ja ma ta teadlik, et tänane päev muutis väga palju.

«Ühe suure toetusega erakonna vedamine on väga keeruline ja raske töö. Ma kindlasti ei tee siin endale mitte mingisuguseid illusioone, aga mulle annab tuge Eesti 200 meeskonna toetus ja see, et me väga selgelt mõtleme ühtemoodi.»

Hussar tõdes, et Kristina Kallas on teinud erakonna juhtimisel suurepärast tööd, ta on aidanud kirjutada Eesti 200 programmi ja koostada partei pikka plaani. Hussar lausus, et Kallas kindlasti jätkab ka edaspidi Eesti 200 mõtete koondamist ja programmiks kirjutamist.

«Mida mina tahan teha teistmoodi, on see, et ma tahan viia erakonna valimistele võimalikult löögivõimelisena, hästi tugeva nimekirjaga, tugeva programmiga ja kindlasti on oluline, et erakonnal oleks olemas piisavalt vahendeid, et meie valimistulemus ei jääks finantside puudumise taha. Tahan ka selles vallas teha ära need asjad, mida täna Eesti 200-s ehk niipalju tehtud ei ole.»