Tsahkna: meie erakonnas ei ole mingeid omavahelisi kaklusi

Margus Tsahkna rääkis, et Lauri Hussari valimine erakonna uueks juhiks on üldkogu otsus ja tegemist oli väga võrdse võistlusega. Ta selgitas, et kuu aja jooksul peeti kõigis maakondades vähemalt 12 debatti ning arutati, kuidas edasi minna.

«Erakond valis nii öelda muutuse tee, Eesti 200 peab muutuma tugevamaks, selleks, et teostada suuremad ambitsioonid. Nagu Lauri Hussar välja ütles, on meie ambitsioon olla igl juhul valitsuse moodustaja, et hoida ära Martin Helme poolt juhitava EKREIKE taassünd ja samas oma pikk plaan ellu viia. Just see oligi Lauri põhisõnum.»

Tsahkna lisas, et Lauri Hussaril oli julgust öelda välja, et erakond peab suutma teha paremini ja kaasama oma inimesi rohkem. «Nüüd on see vastutus tema õlgadel, viis kuud on valimisteni minna.»

Küsimusele, kas see pole liiga napp aeg, et erakonna juhti vahetada, vastas Tsahkna, et see ei ole kindlasti napp aeg. Ta rääkis, et Lauri on kogu oma elu kandnud sõna otsese mõttes eestimeelsuse lippu, samuti on väga põhjalikult kursis sellega, kuidas Eestis poliitikat tehakse.