Politoloog: Eesti 200 juhivahetus oli üllatav

Politoloog Martin Mölder rääkis, et tema jaoks tuli Eesti 200 juhivahetus üllatusena.

«Enne valimisi ei olnud väga selge, kummale poole valik langeb või kui suur toetus võiks Lauri Hussaril olla. See, et võitlus lõpuks nii tasavägine tuli ja tema erakonna esimeheks sai, see tuli mulle tõesti üllatusena.»

Politoloog lausus, et valimisteni jäänud viis kuud annab ehk erakonnale aega, teha vajalikke muudatusi, kui nad peaksid seda valimiskampaania tarvis teha soovima. Ta lisas, et kuigi juhivahetus toimus viimasel hetkel, et ole see valimiste vaates veel liiga hilja.

Mölderi arvates võib uus juhti üpris oluliselt muuta erakonna kuvandit. «Mulle on jäänud mulje, et Kristina Kallas oli rohkem kooskõlas Eesti 200 algse eetosega, nende üks suur mõte oli, et poliitikas peaks olema rohkem eksperte ja Kristina Kallas on kindlasti oma valdkonna eksperdi kehastus. Lauri Hussar on rohkem klassikalise poliitiku tüüpi.»

Ta selgitas, et kas see on lõppkokkuvõttes erakonnale hea või halb, ei oska praegu öelda, aga mingi uue hoo, suuna, või varjundi Eesti Lauri Hussari juhtimine erakonnale kindlasti annab.

Mölderi hinnangul juhivahetus valijaskonda väga ei mõjuta Ta lausus, et Eesti 200-le tuleb pigem kasuks, kui inimesed seostavad erakonda erinevate nägudega.