Martin Helme: kui Eesti Energia müüks elektrit kolm senti kilovatist, oleksid nad ikka kasumis

EKRE esimees Martin Helme rääkis, et energiakriis on esile kutsutud poliitiliste otsustega ning hinnatõus on administratiivselt tekitatud. Tema hinnangul saaksid valitsuspoliitikud elektri hinna kohe alla tuua. Ta lisas, et kui teha ka maksumuudatusi ja muid regulatiivseid muudatusi, saaks alla tuua nii kütuse kui gaasi hinna.

«Esiteks on vaja sealt CO2 kvoot välja võtta ja seda on võimalik teha mitut moodi, seda on võimalik kompenseerida tootjale, seda on võimalik kompenseerida tarbijale ja seda on võimalik üldse mitte sinna sisse arvestada. Me kõik teame, et Eesti Energia on oma tootmishinna üles bluffinud, tootmishind ei ole nii suur, nagu nad räägivad.»