Reservõppekogunemistele kutsutakse järgmisel aastal rekordarv reservväelasi

Kaitseminister Hanno Pevkur allkirjastas sel nädalal vastava määruse. Õppekogunemiste eesmärgiks on kontrollida ja hoida üksuste valmisolekut, väljaõppe taset ning täiendada varem omandatud teadmisi ja oskusi.

«Reservõppekogunemised on küpsuseksamiks nii reservväelastele kui tegevväelastele, sest peavad näitama, et meie reservarmeel põhinev kaitsemudel ka tegelikult toimib, meil on reservväelastele olemas varustus, relvastus ja instruktorid, kes suudavad sellises mahus õppekogunemisi läbi viia,» ütles Pevkur.