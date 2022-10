Veealuseid torusid valvatakse samal põhimõttel nagu piiri

«Aga küsimus on nende [lõhkelaengute] hoidmises,» rõhutas Schvede. «Kui sa meremiinid vette paned, siis veealune keskkond on vaenulik. Tuleb arvestada sellega, et neid peab teatud aja tagant hooldama. Pole päris nii lihtne, et selleks, et need vee all efektiivselt säiliks, peavad need väga korralikult tehtud olema. Teine asi on, et sul võib olla vaja midagi muud selle toruga teha ja keegi avastab selle [lõhkekeha].»