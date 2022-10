Ukraina sõdureid varustav Eesti MTÜ: raha on järjest raskem koguda

Tanningu sõnul on raha kogumine muutunud raskemaks, sest inimesed väsivad sõjast. «Meedia pasundab ainult võitudest,» tõi ta teise põhjuse, miks inimesed arvavad, et Ukraina armeed pole vaja enam toetada. Inimestel on Tanningu meelest jäämas arvamus, et Ukraina armeel on niigi kõik hästi. «Kõik arvavad, et võit on käes, aga kaugel sellest. Tegelikkus on veidi teine, abi on siiani väga vaja,» ütles Tanning.