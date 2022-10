Balti riikide välisministrid nõuavad Venemaa tribunali ette saatmist

Eesti välisminister sõnas pressiteate vahendusel, et Venemaa agressiooni ja sõjakuritegude toomine rahvusvahelise tribunali ette peab muutuma Euroopa Liidu poliitikaks ning tema plaanib tõstatada antud küsimuse täna ka välisasjade nõukogul. «Eile tegime ühes Läti ja Leedu kolleegidega sellekohase avalduse, samasisulise kirja saatsin eelmisel nädalal ka EL välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Josep Borrellile ning oma EL kolleegidele,» sõnas Reinsalu. Eesti, Läti ja Leedu välisministrite ühisavaldus Euroopa Liidu välisasjade nõukogu eel: «Enne Euroopa Liidu arutelusid Venemaa Ukraina-vastase agressiooni teemal kutsume meie, Eesti, Läti ja Leedu välisminister, Euroopa Liitu üles pingutama selle nimel, et toetada Ukraina eesmärki kindlustada Venemaa vastutus Ukraina-vastase agressiooni eest. Reeglitel põhinev maailmakord, mida me kõik kaitsta püüame, ei jää püsima, kui ei karistata seda korda kõige jämedamalt rikkuvaid tegusid – genotsiid, sõjaroimad, inimsusevastased kuriteod ja agressioonikuritegu öeldakse avalduses.

Hiljutised sihilikud rünnakud tsiviilelanike kodudele, koolidele ja mänguväljakutele ning tsiviiltaristule kogu Ukrainas on vaid uusim vahejuhtum Venemaa provotseerimata hirmukampaanias Ukraina inimeste vastu. Venemaa jõhkra Ukraina-vastase kallaletungi jätkudes peab EL tegutsema selle nimel, et meie poliitika keskmes on õigluse ja vastutuse tagamine Venemaa koletute kuritegude eest Ukrainas. Me peame ka edaspidi toetama Ukraina, mitme teise riigi ja Rahvusvahelise Kriminaalkohtu käimasolevaid uurimisi, sest see on asitõendite kogumisel ning Ukrainas toime pandud sõjakuritegude, genotsiidi ja inimsusevastaste kuritegude eest vastutajate kindlakstegemisel ja karistamisel võtmetähtsusega.