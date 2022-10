Ohvri rööbastele tõuganud naine põhjendas tegu paha tujuga

Kahe naise ründamiseni viinud sündmused said alguse 25. mai pärastlõunal Rahumäe rongipeatuses, kus 33-aastane Liina ootas koos kolmeaastase tütrega kell 16.41 Keilasse väljuvat rongi.

«Mina seisin varjualuse alguses ja laps istus pingi peal. Olime perroonil ainukesed inimesed, sest rong oli just ära läinud. Kuulsin kaugusest kellegi valju ja sõimlevat häält lähenemas. Ülekäigu poolt tuli perroonile naine, ta veidi tuikus, juba kõnnakust oli aru saada, et ta on midagi tarvitanud. Võõras naine astus meie juurde ja hakkas meiega vene keeles rääkima, ilmselt küsis midagi, aga tema jutt oli väga segane, ta puterdas palju ja ma ei saanud midagi aru. Vastasin viisakalt eesti keeles: «Palun vabandust, aga ma ei saa aru.» Naine muutus agressiivseks ja tema pilgus oli raev,» rääkis Liina politseiuurijale.