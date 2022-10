Eesti soovib Venemaa külmutatud varad käiku lasta

Esiteks toob peaminister ülemkogul esile vajaduse luua agressiooni kuritegude eritribunal. «Minu arvates peaks Euroopa Liit olema siin eestvedaja. Ka sanktsioonide pakette tuleb teha, kuid Euroopa Liidu n-ö tööriistakastis pole enam palju võimalusi alles jäänud,» lausus Kallas. «Järgmine on juriidiline vastutus – mitte ainult sõjakuritegude, vaid agressioonikuritegude eest.»

Sõjakuritegusid saavad uurida kriminaalkohus ja Ukraina, kelle territooriumil need toime on pandud. «Agressioonikuritegu puudutab aga teisele riigile kallale minekut – see nõuab eritribunali,» ütles Kallas.