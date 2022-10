GALERII ⟩ Teedeehitajad protestivad Toompeal alarahastuse vastu

Möödunud neljapäeval tegi taristuehituse liidu juhatuse esimees Sven Pertens riigikogus ettekande, kus hoiatas, et viimase 30 aasta tempoga jätkates saavad kolm Eesti põhimaanteed neljarealiseks alles saja aasta pärast. Pertens tõi esile, et Eesti riigi allasutuste andmetel on Eesti teede remondivõlg 4,4 miljardit eurot, mis sisaldab nii teid kui tänavaid.

«Maailma Majandusfoorumi riikide konkurentsivõime edetabelis on Eesti taristu alles 45. kohal. Meie ees on nii Läti, Leedu kui ka näiteks Poola ja Ungari. Põhimaanteede väljaehitamine, kui see edasi lükata, toob kaasa raskeid liiklusõnnetusi meie inimeste vigastusi ja surmasid, mida oleks võimalik vältida. Äsja avaldatud riigikontrolli raport kinnitas, et riigiteede rahastamine ei ole praegusel kujul jätkusuutlik ja Eesti riik kavatseb eraldada maanteede hoiuks järgmisel aastal väiksema summa kui mis tahes aastal vahemikus 2013–2022,» rääkis Pertens.