EKRE võtab sõnad tagasi: Indrek Tarand ei olnud meeleavaldusel joobes ega laamendanud

«Vastavalt jõustunud ringkonnakohtu otsusele oleme kohustatud avaldama ja ümber lükkama järgmised ebaõiged faktiväited,» teatas EKRE.

1. «Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on avaldanud seoses 26.11.2018.a toimunud avaliku koosolekuga Indrek Tarandi kohta korduvalt ebaõigeid faktiväiteid selle kohta, et Indrek Tarand oll 26.11.2018. a toimunud avalikul koosolekul alkoholi voi muus joobes. Sellega seoses teatab Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, et Indrek Tarand ei olnud 26.11.2018. a toimunud avalikul koosolekul alkoholi ega muus joobes.»»

2. «Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on avaldanud seoses 26.11.2018.a toimunud avaliku koosolekuga Indrek Tarandi kohta korduvalt ebaõigeid faktiväiteid selle kohta, et Indrek Tarand tungis kallale korraldajatele ja laamendas. Sellega seoses teatab Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, et Indrek Tarand ei tunginud 26.11.2018. a toimunud avalikul koosolekul kallale korraldajatele ega laamendanud.»

3. «Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on avaldanud seoses 26.11.2018.a toimunud avaliku koosolekuga Indrek Tarandi kohta korduvalt ebaõigeid faktiväiteid selle kohta, et Indrek Tarand takistas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna sonavabadust. Sellega seoses teatab Eesti Konservatilvne Rahvaerakond, et Indrek Tarand ei takistanud 26.11.2018. a toimunud avalikul koosolekul Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna sönavabadust.» Eesti Konservatilvne Rahvaerakond

2018. aastal riigikogu ees toimunud EKRE pikett muutus vägivaldseks, kui sündmuskohal viibinud Postimehe fotograafi sõnul tõmmati Indrek Tarand jõuga lavalt maha. Tarandi sõnul löödi teda kuus korda jalaga ning kriimustati veri välja.

Jaak Madisoni (EKRE) sõnul oli Tarand aga purjus ja agressiivne ning tuli nende koosolekut segama ja provotseerima. «Kui poleks olnud Ivari Padarit, kes teda oma kehaga kaitses, siis oleks ta siit ära läinud mitte valge inimese näoga,» ütles Madison toona kõnet pidades.