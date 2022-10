Minister Peterson arutas õdede liiduga õendusmääruse loomist

Peterson rõhutas, et tervishoiu südameks on professionaalsed õed, kes on ka kõige arvukam kogukond tervishoiutöötajate hulgas. «Neist on niigi kõige suurem puudus, me ei tohi olemasolevaid läbi põletada,» ütles Peterson ja lisas, et kui vaja, tuleb üle vaadata ka seadused või muud dokumendid, et tagada parim suhe tervishoiumeeskonnas.